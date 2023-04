Marion Rousse “impressionnée par Vollering”

C’est devenu une belle habitude. Liège-Bastogne-Liège, comme la plupart des grandes courses, se conjugue désormais au féminin. La course liégeoise pour les dames est cependant loin d’avoir la même longévité que la Doyenne masculine, puisqu’elle n’en est qu’à sa septième édition. Si les Hollandais sont réputés pour adorer venir passer du temps dans les Ardennes en vacances, cela vaut également par rapport au rendez-vous de ce dimanche, pour Liège-Bastogne-Liège féminin. Les Néerlandaises y sont omniprésentes : elles ont gagné cinq des six dernières éditions, deux fois avec Anna van der Breggen, désormais retraitée, autant de fois avec Annemiek Van Vleuten, la tenante du titre qui sera encore au départ et une fois avec Demi Vollering, la lauréate, mercredi, de la Flèche Wallonne, qui sera la favorite. “Si on ne la cite pas comme favorite pour ce dimanche, on ne la citera jamais”, commente, dans son sourire charismatique, Marion Rousse.