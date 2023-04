Cette phrase, Remco Evenepoel nous l’avait glissée au soir de sa première saison au sein du peloton professionnel dans la foulée de son élection comme Sportif belge de l’année 2019. Son entrée fulgurante parmi les adultes après avoir écrasé la catégorie junior avait laissé à penser que le prodige brabançon marcherait sur les traces d’Eddy Merckx.

Depuis, le coureur très prometteur a confirmé son talent exceptionnel. Il a, notamment, gagné un monument (Liège-Bastogne-Liège), un grand tour (la Vuelta) et est devenu champion du monde. Mais il n’est plus le seul que l’on compare au Cannibale. Parce que Tadej Pogacar, autre phénomène de précocité, transforme, lui aussi, tout ce qu’il touche en or. Cette année, il a déjà remporté le Tour des Flandres, l’Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne. En 2023, le glouton slovène ne laisse rien aux autres. Vous en voulez la preuve ? En dix-huit jours de course, il s’est imposé douze fois. Et son principal objectif, la reconquête du Tour de France, reste à venir.

À la veille d’un Liège-Bastogne-Liège qu’ils ont déjà remporté une fois chacun et dont ils sont les grands favoris, on a demandé à plusieurs interlocuteurs qui de Remco Evenepoel ou Tadej Pogacar est le plus merckxien ?

Eddy Merckx : “Pogacar roule toute l’année”

”Ils ont tous les deux un tempérament offensif et ils n’ont peur de rien, pas même d’attaquer à 90 kilomètres de l’arrivée comme je l’ai fait, parfois, à mon époque. Tadej Pogacar paraît irrésistible pour le moment mais il n’est pas invulnérable. L’an dernier, avant les Mondiaux, tout le monde en faisait un favori et il avait été incapable de réagir à l’attaque, décisive, de Remco. J’aime ces deux coureurs, évidemment, mais Pogacar me plaît tout particulièrement. Je me suis régalé en le voyant au Tour des Flandres. C’était du très grand spectacle. Et puis, il roule toute l’année, comme moi je le faisais. C’est le vrai vélo, celui que les gens aiment.”

Francesco Moser : “Pogacar gagne sur tous les terrains”

”C’est une question très difficile parce qu’Eddy Merckx a exercé une telle domination que je le pense inégalable. Mais bon, je vous dirais que, pour le moment, Tadej Pogacar s’en rapproche le plus. Il est présent du début à la fin de l’année et gagne sur tous les terrains. Mais Remco est plus jeune et il réussit aussi d’incroyables exploits. Et comme il est belge, les gens font vite référence à Merckx quand il gagne après une longue échappée en solitaire.”

Patrick Lefevere : “Pogacar a déjà gagné le Tour et trois monuments”

”Quand Remco est arrivé dans le peloton professionnel, il dégageait une impression unique. Il avait écrasé la catégorie juniors comme aucun cycliste ne l’avait fait avant lui. Les comparaisons avec Eddy Merckx sont nées de là. Mais je n’ai jamais pensé de la sorte. Et aujourd’hui, encore moins. Remco a un fabuleux palmarès et n’est, je l’espère, qu’au début de quelque chose d’immense mais je pense que son champ d’action est moins large que celui de Tadej Pogacar. Le Slovène a déjà gagné deux fois le Tour de France, autant de fois le Tour de Lombardie. Il s’est aussi adjugé Liège-Bastogne-Liège et le Tour des Flandres. Ça lui fait déjà trois monuments. Pour moi, le Slovène est sans conteste celui qui se rapproche le plus d’Eddy Merckx.”

Philippe Gilbert : “Pogacar fait beaucoup de courses”

”Pour moi, il n’y a pas trop à hésiter. C’est Pogacar. Il est plus âgé mais il est impressionnant. Il a une vraie envie de gagner, il essaye de le faire tout le temps et de façon différente et surprenante. Il aime aussi courir, on voit qu’il fait beaucoup de courses, c’est pour ça, selon moi, qu’on peut plus le comparer à Merckx. Pogacar est tout simplement unique. Il est le seul à avoir les capacités de le faire. Et il le fait.”

Romain Bardet : “Ils sont merckxiens tous les deux”

”On assiste à une génération exceptionnelle et les superlatifs commencent à manquer. Ils sont merckxiens tous les deux. En tout cas, on va assister à une belle bataille ce dimanche car ils ont un peu le même style de course et d’attaque parfois très lointaines. C’est toujours difficile quand on est face à eux car ils sont clairement un ton au-dessus. Si Remco refait le même coup exceptionnel que l’an passé, il risque d’avoir quelqu’un dans sa roue cette fois-ci….”

Guillaume Martin : “Tadej ne laisse rien à personne”

”Il y en a un qui est belge… mais pour l’instant, Pogacar, par sa manière de courir et par ses résultats, est encore un ton au-dessus de Remco. Le Slovène ne laisse rien à personne et gagne sur tous les terrains.”

Lilian Calmejane : “Il n’y a pas photo”

”Il n’y a pas photo même si je vais décevoir mes amis belges. Pour moi, Pogacar est une grande classe au-dessus de Remco. Le palmarès parle pour lui. Après, je souhaite pour tous les Belges qu’Evenepoel gagne un jour le Tour de France, comme pour nous français d’ailleurs. La Belgique et la France sont les deux plus grandes nations au classement UCI chaque année mais, malheureusement, Pogacar est un extraterrestre.”

Sylvain Moniquet : “Avec Pogacar, c’est plus diversifié”

”Pogacar gagne beaucoup plus de courses et c’est plus diversifié par rapport à Remco. Mais Remco est un peu plus jeune donc il peut encore en gagner quelques-unes dans les années à venir. Mais ce que Pogacar montre cette année, c’est très impressionnant.”

Warren Barguil : “Remco, c’est le petit cannibale”

”Je dirais Remco. Ils sont tous les deux atypiques et ils cassent les codes. Remco va un peu moins vite au sprint mais il est plus fort dans le chrono. Son surnom de petit cannibale lui va bien et il est parti pour faire une bonne razzia dans les années à venir.”

Louis Vervaeke : “Remco a le maillot arc-en-ciel”

”Je pense que pour le moment, le palmarès de Tadej est un peu plus impressionnant mais mine de rien, Remco a le maillot arc-en-ciel. Ce n’est pas rien. Remco est plus jeune et a encore de la marge, il prend pas à pas. Il a déjà deux San Sebastian, un monument et un grand tour. Ce n’est pas mal à son âge. Je crois en lui.”

Lawrence Naesen : “Ils sont au même niveau”

”C’est une bonne question. Leur préparation est différente. Pogacar fait toutes les courses et les claque toutes. Remco a des jambes de feu mais il est en stage et on ne le voit pas. Pour moi, ils sont au même niveau.”

Ben Healy : “Ils veulent tellement gagner”

“C’est vraiment une question compliquée. Ils veulent tous les deux tellement gagner que c’est impossible à dire.”

David Gaudu : “Ce sont des coureurs différents”

”Je pense que les deux sont des coureurs différents. Leur gros point commun, c’est le raid solitaire mais je pense que ça ne sert pas forcément à grand-chose de les catégoriser, l’un est aussi fort que l’autre dans son domaine respectif.”