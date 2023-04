Le parcours de Liège-Bastogne-Liège modifié grâce… au fondateur de la bière La Redoutable : “Une machine comme ASO a écouté mon avis de passionné”

”On reçoit pas mal de propositions de parcours de passionnés, auxquels nous tentons de répondre le plus souvent possible”, explique Jean-Michel Monin, en charge du tracé de la Doyenne pour Amaury Sport Organisation (ASO). Cette année, c’est à Pierre-Yves Jacqmin que l’ancien coureur français a répondu de manière favorable. Le nom de ce Sprimontois ne vous est pas inconnu si vous êtes amateurs de cyclisme… et de bière. Il s’agit en effet du créateur de la bière La Redoutable, dont le pourcentage (9 %) est une référence à la pente de la Redoute.

On a reconnu le nouveau tracé avec Pierre-Yves Jacqmin. ©JC Guillaume

Nous l’avons rencontré, à vélo, sur les pentes de sa côte préférée pour en savoir plus sur ce changement de tracé. “En tant que passionné de cyclisme et habitant de la région, je me suis dit qu’une petite modification du parcours pouvait avoir un effet bénéfique sur la course. J’en ai discuté avec mes amis Rik Verbrugghe (directeur sportif chez Israël – Premier Tech) et Cyril Saugrain (consultant RTBF) et ils ont tous les deux été séduits, tout comme ASO par la suite. En rabotant la Redoute de 300 mètres, on la rend encore plus attractive. Concrètement, après les pourcentages les plus importants, le peloton plongera désormais directement vers une route étroite, sur la droite, qui descend vers Playe. Puis les coureurs monteront la côte de Cornemont, avant d’aller chercher la côte des Forges.”

Un nouveau tracé qui favorise les attaquants

Non répertoriée, la Côte de Cornémont offre tout de même un pourcentage moyen de plus de 4 % sur plus de deux kilomètres. De quoi ravir les esprits offensifs. “Cette modification de tracé va permettre d’éviter les grand-routes, peu propices à des échappées, une fois le sommet de la Redoute passé. Si des coureurs ont envie de prendre la course en main, ils ont les routes adéquates pour le faire.”

Un avis partagé par Jean-Michel Monin, qui explique pourquoi il a accepté la modification de tracé proposée. “La Doyenne a un parcours bien ancré dans l’histoire mais on accepte les microchangements. Au début, on trouvait un peu spéciale l’idée de couper dans La Redoute mais lors de préreconnaissances que nous avons effectuées, on s’est dit qu’à l’endroit du virage à droite vers Playe, le plus dur avait déjà été fait. Cette descente va, bien sûr, rendre les choses un peu plus techniques mais en tant qu’organisateur, on préfère largement ce genre de routes plus étroites où les relances sont nombreuses à de grandes routes larges. Et cette côte de Cornemont va forcément apporter du dynamisme.” Dans la Redoute, le mot d’ordre dans le peloton, ce sera le placement. “Il ne sera plus possible de remonter par la suite et ça va rouler très vite”, continue le responsable sportif chez ASO.

Pour mieux appréhender l’évolution apportée à LBL, nous avons enfourché le vélo afin de nous rendre compte, par nous-mêmes, des nouvelles exigences du parcours. Et cela ne fait aucun doute : c’est encore plus dur que par le passé. On n’a même pas eu le temps de reprendre notre souffle au sommet de la (toujours aussi difficile) Redoute que le virage en épingle vers la droite, vers Playe, se dressait déjà devant nous. Mais il ne faut pas trop assimiler cette descente à un moment de récupération. Y mettre la main à la poche pour tenter de manger ou prendre un bidon y est très, très compliqué. La route est tellement étroite que chaque erreur d’attention peut être sanctionnée.

Quelques centaines de mètres plus loin, le virage en dessous de l’autoroute est également très serré. Et lorsque nous avons atteint les premières pentes de la côte de Cornemont, le rythme cardiaque avait à peine eu le temps de redescendre. De prime abord, il est vrai que cette montée n’a pas l’air difficile mais vu l’enchaînement qui aura été celui des coureurs avant cela, elle fera mal aux jambes. Les coureurs de la formation espoirs de Trinity que nous avons croisé le jour de la reconnaissance de LBL Espoirs avaient les visages grimaçants au moment d’arriver au sommet à Cornemont. Un signe qui ne trompe pas.

Remco Evenepoel valide la modification du parcours

Et les coureurs du peloton professionnel ? Ils ont semblé assez réceptifs lors des premières reconnaissances effectuées. “Il y a quinze jours, je suis allé reconnaître l’entièreté du parcours de Bastogne jusqu’à Liège, dont ce nouveau passage par la côte de Cornemont, explique Sylvain Moniquet (Lotto Dstny). Le fait que le faux plat de la fin de la Redoute ait été supprimé, cela va permettre aux attaquants de se livrer plus tôt, dans la partie raide. La descente vers Playe est technique car il y a beaucoup de fermes dans cette région et la route y est assez abîmée. Cela durcit clairement le parcours et ça va étirer le peloton.”

Quant à Remco Evenepoel, qui voit la Doyenne amputée d’une portion qui fera à jamais partie de sa légende, il ne semble pas non plus perturbé par ce changement de tracé. Au contraire. En début d’année, lorsque le parcours 2023 de Liège-Bastogne-Liège avait été dévoilé, le champion du monde n’avait pas caché son enthousiasme. “La Philippe Gilbert Juniors (NDLR : qu’il a remporté en 2017) passait par le même endroit et cela pourrait proposer des attaques dès le pied de la Redoute. La suppression de cette longue partie entre la Redoute et la Roche aux Faucons rend le tracé plus dynamique. On peut imaginer beaucoup de scénarios avec ce nouveau tracé.”

Comme toujours, ce sont les coureurs qui feront la course. Mais Pierre-Yves Jacqmin, lui, espère secrètement que son idée permettra à la course d’exploser littéralement. “J’attends de la folie dans la Redoute”, ne cache-t-il pas, fier d’avoir contribué au tracé de l’édition 2023 de sa course favorite du calendrier. “Pour moi, c’est un rêve de gamin d’avoir été écouté, en tant que passionné local, par une grosse machine comme ASO.” Vivement dimanche.

Un chapiteau dans la côte de Cornemont avec "La DH/Les Sports +" comme partenaire

Qui dit nouvelle côte dit nouvel endroit de se rassembler pour faire la fête et regarder le peloton passer. En plus de l’incontournable chapiteau qui sera dressé dans La Redoute ce dimanche, la commune de Cornemont a décidé d’organiser la fête du vélo, ce dimanche 23 avril, pour le passage de Liège-Bastogne-Liège. Un chapiteau sera dressé au sommet de la côte, dans le village. La DH/Les Sports + est partenaire de l’évènement.