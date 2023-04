Vollering, la reine du ring des Ardennaises

Ce duo a résisté jusqu’au bout. Dans ce sprint à deux, la Néerlandaise a eu le dernier mot, réussissant le fameux triplé Amstel Gold Race – Flèche Wallonne – Liège-Bastogne-Liège qui n’avait plus été réalisé depuis Anna van der Breggen, en 2017. Demi Vollering aurait pu faire mieux encore, puisqu’elle n’a échoué que de peu, de quelques secondes, à la Flèche Brabançonne, où elle avait été surprise, dans le sprint de la bonne échappée, par l’Italienne Persico.

”Je suis super fière de ce nouveau grand succès, de ce triplé réalisé sur les Ardennaises”, explique Vollering, submergée par l’émotion, quelques instants après l’arrivée. “J’ai eu de la réussite dans le final qu’Elisa Longo Borghini accepte de collaborer avec moi, jusqu’au final. Dans le dernier kilomètre, nous avons un peu joué au poker. Je pouvais me le permettre, car j’avais ma coéquipière Marlen Reusser juste derrière.”

La Suissesse est parvenue à remporter le sprint pour la troisième place alors qu’elle a réalisé une longue échappée, comblant de joie son équipe SD Worx, qui a dominé à nouveau le printemps des classiques. Tandis que Demi Vollering a été une des reines du ring des grandes épreuves d’un jour du printemps. Hormis une dix-septième position au Circuit Het Nieuwsblad, sur sa course de reprise, elle n’a pas quitté les deux premières places sur ses sept autres épreuves : avec cinq victoires (les Strade Bianche, A Travers La Flandre, l’Amstel, la Flèche et Liège) et deux places de deuxième, à la Brabançonne et au Tour des Flandres, derrière sa coéquipière Lotte Kopecky.