Monfort au sujet de Maxime Van Gils, la révélation belge des Ardennaises : “Il a progressé mentalement”

”Maxim est clairement une belle satisfaction”, nous raconte le directeur sportif Maxime Monfort et membre de la cellule performance de Lotto-Dstny. “Ses résultats ne sont pas une surprise pour nous si on se place un mois en arrière car il avait déjà obtenu des classements intéressants, notamment sur le Tour de Catalogne (deux fois quatrième d’étape). Mais c’est une agréable surprise si on se place plus loin en arrière, comme en début de saison. Sa progression est plus importante que prévu.”

Altitude et Dauphiné dans le viseur.

Sur quel point ? “Je trouve qu’il a beaucoup progressé mentalement, répond Maxime Monfort. Quand nous l’avons pris dans l’équipe, on savait qu’il était talentueux mais qu’il serait un peu difficile à gérer. Et cela a été parfois le cas au début. Mais depuis qu’il est souvent à Grenoble chez sa copine, il a bien évolué. Et c’est super chouette de travailler avec lui. Ses résultats sont prometteurs pour la suite car il n’a que 23 ans. Il a un profil pour les courses d’un jour difficiles, mais aussi pour les courses par étapes. Il faut voir encore au niveau des contre-la-montre, mais il a un potentiel pour viser le classement général d’épreuve d’une semaine.”

Maxim Van Gils incarne la nouvelle génération de Lotto-Dstny. ©BELGA

Comme il l’avait montré l’an passé en remportant le Tour d’Arabie saoudite. “Maxim fait partie de cette nouvelle génération bien présente chez Lotto-Dstny, comme Andreas Kron, qui était dans le coup sur les classiques (quatrième de l’Amstel et victime de chutes à la Flèche Wallonne et à Liège)”, termine Monfort.

Quelle est la suite pour Van Gils, désormais ? “Il va couper; il nous a dit être mort comme il ne l’avait jamais été dimanche, à la fin de Liège. Il repartira ensuite en stage en altitude pour préparer le Critérium du Dauphiné.”