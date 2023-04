La triple échappée de Johan Meens

À lire aussi

Il avait donc le sourire, en bouclant le monument wallon, car il a encore eu le bon feeling et a su partir dans la matinale, ce qui n’est pas simple, car il s’agit d’une course dans la course. “Il s’agissait de ma septième échappée depuis le début de la saison”, raconte ce spécialiste de l’offensive, passé très près, l’an dernier, d’un premier succès chez les pros grâce à une échappée (deuxième d’une étape du Tour de Tchéquie). “Mais à la Flèche et à Liège, c’était un niveau bien supérieur. Rien que pour aller dans l’échappée, cela roule une quarante de watts plus vite… On voit aussi la différence avec les gars du World Tour qui sont à l’avant avec nous. Quand on est à bloc, ils savent encore accélérer. Cela montre le chemin qu’il reste à parcourir…”

Mais ce fils d’agriculteur, les deux pieds bien posés sur terre, n’a qu’une seule envie : continuer à progresser.