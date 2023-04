Le leader Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) a terminé 21ème sur les routes vallonnées de Châtel-Saint-Denis, en Suisse. Il perd son maillot de leader au profit d'Ayuso.

Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) est devenu le premier Belge à la 28ème place.

Pour Ayuso, le Tour de Romandie n'est que sa première course de la saison. Le Catalan n'était plus en selle depuis la Vuelta de l'année dernière, où il avait terminé à une belle troisième place, en raison d'une blessure au talon.

Samedi, la quatrième et avant-dernière étape du Tour de Romandie, l'étape reine, est au programme. Les coureurs doivent parcourir 161,6 km entre Sion et l'arrivée au sommet de Thyon 2000. La dernière montée est une pente hors catégorie, avec deux autres montées de première catégorie et deux pentes de troisième catégorie.

Le Tour de Romandie se termine dimanche.