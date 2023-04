Vingt nuits en tente hypoxique : voici comment Arnaud De Lie a préparé sa reprise sur Eschborn-Francfort

”Arnaud vient en effet de passer vingt nuits dans une tente hypoxique visant à simuler les effets de l’altitude en raréfiant l’oxygène par le biais d’un dispositif de traitement de l’air, explique Jeroen Dingemans, l’entraîneur principal de la formation belge. Il s’agit là de la première étape d’une démarche que nous poursuivrons en juillet lors d’un stage de trois semaines à Livigno, dans les Alpes italiennes. La réaction de chaque coureur à cet environnement est très personnelle, et il était important pour nous de fonctionner par paliers, sans vouloir brûler les étapes. Arnaud n’a pas été victime de certains effets secondaires que l’on peut parfois ressentir, comme des maux de tête par exemple, mais il faudra attendre quelques semaines encore afin de pouvoir pleinement mesurer les effets de cette démarche. Il sera encore trop tôt à Francfort.”

guillement "Sa coupure lui a fait du bien, Arnaud s'est rapproché de ses records à l'entraînement"

Les dernières données des entraînements du Taureau de Lescheret l’autorisent pourtant à de réelles ambitions en Allemagne. “Les quelques jours sans vélo qui ont suivi la Flèche Brabançonne lui ont fait du bien, continue Jeroen Dingemans. On voit que son organisme s’est régénéré puisque, s’il n’a pas battu de record de puissance, il s’en est fortement rapproché. Et comme sa forme devrait s’aiguiser au fil des courses, on devrait voir un très bon Arnaud dans les prochaines semaines.”

Ce lundi, l’Ardennais devra serrer les dents sur les pentes du Feldberg (7,6km à 6,5 %, gravis deux fois) et du Mammolshain (2,3km à 8,3 % avec passage à 14 %, gravi trois fois) pour espérer décrocher un résultat. “Il y aura d’autres très bons sprinters au départ (NdlR : Philipsen, Bennett, Ackermann, Kristoff, Matthews, Nizzolo, Bouhanni, Bauhaus, Degenkolb) et d’autres équipes devraient donc avoir envie de contrôler la course, souligne Nikolas Maes, le directeur sportif de la formation Lotto-Dstny. Arnaud ne voit que par la gagne et, même s’il n’y a pas d’obligation d’un tel résultat, c’est à nouveau avec cette ambition que nous prendrons le départ. Même s’il a déjà levé les bras trois fois cette saison, j’ai le sentiment que celui qui sera bien évidemment notre leader considère que cela fait un moment qu’il ne s’est plus imposé (rires)… ”