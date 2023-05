La poisse pour Sep Vanmarcke: le Belge victime d'une fracture du poignet

La poisse a souvent joué des mauvais tours à Sep Vanmarcke. Elle l’a souvent retardé et privé de plus de victoires sur les classiques. Après une bonne campagne flandrienne en 2023 (3e de Gand-Wevelgem, notamment), l’ancien lauréat du Circuit Het Nieuwsblad a été à nouveau rattrapé par la guigne. Le coureur de la formation Israël-Premier Tech s’est aligné dimanche sur une épreuve de gravel, le Gravel Fondo Limburg (remportée par le Belge Timo Kielich), mais il a y chuté et s’est fracturé le poignet.