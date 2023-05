Combien coûte le vélo de Remco Evenepoel ? Zoom sur une Formule 1 à 15 000€

Une déco personnalisée

Remco Evenepoel souhaitait que l'arc-en-ciel soit bien visible sur son vélo. ©Wout Beel/Soudal Quick-Step

”Cet arc-en-ciel est tellement beau que j’ai envie d’en habiller aussi mon vélo !” Champion du monde depuis un peu plus d’une heure seulement, Remco Evenepoel jette un regard complice sur sa monture à la sortie de ses obligations protocolaires australiennes, comme s’il réfléchissait déjà à la future robe de son compagnon de route. En posant le regard sur le Tarmac SL7 sur lequel le Brabançon s’est imposé sur Liège-Bastogne-Liège, on comprend rapidement que le projet a été longuement mûri. Citation aux allures de mantra (”To be the best you have to beat the best”) et drape irisée : le vélo de Remco accroche l’oeil.

”Cette déco arc-en-ciel est le fruit de trois réunions entre le champion du monde et nos designers, nous explique Léo Menville, le responsable des partenariats route de Specialized. Lors de la première, nous avons cherché à comprendre la personnalité de Remco et ses attentes. Sur la seconde, nous lui avons proposé plusieurs projets et cette petite phrase qui lui a beaucoup plu. Le troisième meeting, lui, a servi à valider le projet final. Autant Julian Alaphilippe, pour qui nous avons aussi réalisé le même travail, souhaitait un design au plus sobre autant Remco avait, lui, envie que l’arc-en-ciel soit bien visible (rires). La peinture a été réalisée dans un atelier italien où tout se fait encore à la main (NdlR : le prix peut être chiffré entre 1200 et 1500 €).”

Une citation aux allures de mantra barde le cadre de Remco. ©Wout Beel/Soudal Quick-Step

Un modèle qui colle donc à la personnalité du Brabançon mais que le champion du monde n’enfourchera pourtant pas sur toutes les étapes du Giro. “Sur un cadre de 800 grammes environ, la peinture peut représenter environ 15 % du poids, continue Léo Menville. Alors, pour les étapes de haute montagne du Tour d’Italie, nous avons prévu une déco sans peinture sur une partie du vélo, ce qui permet de gagner environ une centaine de grammes. C’est que chaque détail compte !”

Le cadre : 5200€

Le prix du vélo de Remco à la loupe. ©ipm

Comme tous les coureurs de l’équipe Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel roule sur un S-Works Tarmac SL7, le summum de la gamme du constructeur américain Specialized. Là où certains fabricants proposent un vélo très léger pour la montagne et un autre plus aérodynamique pour les épreuves sur lesquelles la vitesse moyenne est élevée et les sprints, le géant californien a, lui, réussi la prouesse de réunir toutes les qualités dans un et un même modèle.

”Avant ce modèle, nous proposions nous aussi ce double choix, détaille Léo Menville. Mais nos ingénieurs ont réussi un tour de force en mettant au point ce Tarmac SL7 plus léger que son prédécesseur et plus aérodynamique que le Venge dont nous équipions autrefois les sprinters. Un vélo encore plus rapide dont nos tests en soufflerie ont chiffré le gain à 45 secondes sur 40 km.” Pour être posé au mieux sur sa machine, Evenepoel (1 m 71) est équipé d’un cadre taille 52.

Les roues : 2700 euros

Le choix d'Evenepoel se porte le plus souvent sur les Roval Rapide. ©Wout Beel/Soudal Quick-Step

Si le cadre du champion du monde ne diffère pas quel que soit le terrain, le choix des roues s’adapte en revanche en fonction de la topographie du parcours. Très attentif à l’importance de l’aérodynamique, Evenepoel opte le plus généralement pour les Roval Rapide CLX II (produites par Specialized) qui possèdent une hauteur de jante plus élevée pour mieux fendre l’air. Lors des étapes de haute montagne, le Brabançon privilégie en revanche les Roval Alpinist CLX II dont le nom laisse deviner le terrain pour lequel elles ont été pensées. Plus légères de 250 grammes que les Rapide, elles s’expriment au mieux sur les longues ascensions et les gros pourcentages. “Lors de sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège l’année dernière, Remco était équipé des Alpinist, raconte Léo Menville. Mais, cette année, il avait préféré les Rapide pour la Doyenne… en pensant à l’éventualité d’un sprint face à Pogacar (rires).”

Le groupe : 4700 euros

Pour les non-initiés au matériel cycliste, le groupe comprend tous les éléments relatifs à la transmission ainsi qu’au freinage. “Nos vélos sont montés en Shimano Dura Ace Di2 12 vitesses, éclaire Anthony Vandrepotte, le mécanicien wallon de la formation Soudal Quick-Step. Pour changer de vitesse, le coureur actionne ses manettes reliées en bluetooth aux dérailleurs avant et arrière. Ceux-ci se mettent alors en mouvement grâce à une petite batterie située dans le tube où vient également se loger la tige de selle. Par rapport à une transmission dite mécanique, avec des câbles traditionnels, les changements de vitesse se font de manière plus rapide et précise. De petits réglages permettent ainsi au dérailleur avant de toujours se mettre dans une position optimale afin d’éviter toute friction avec la chaîne. Remco roule toute l’année avec les mêmes développements ; une cassette 11-34 à l’arrière et des plateaux de 54 et 40 dents. Cette constance lui offre des repères solides. Le pédalier est, lui, équipé d’un capteur de puissance intégré qui permet au coureur de suivre en direct, sur l’écran de son compteur-GPS, des données devenues essentielles. Pour ce qui est du freinage, celui-ci est à disque comme c’est le cas dans la quasi-totalité des équipes WorldTour.”

La selle : 370 euros

La selle de Remco a été réalisée grâce à l'impression 3D. ©Specialized

Pour cet équipement très personnel, les coureurs de la formation Soudal Quick-Step ont le choix parmi la très large gamme de modèles proposés par leur partenaire Specialized. Le Brabançon a ainsi opté pour la Power Pro Mirror de Specialized qui possède la particularité d’être conçue autour d’une technologie en impression 3D et donne l’impression visuelle d’être construite comme une sorte de très dense toile d’araignée. Elle est ainsi articulée autour de 14 000 liaisons de support et 7 799 croisements de filaments. Avec sa coque en fibre de carbone et ses rails en titane, elle n’affiche qu’un peu de 250 grammes sur la balance.

Le guidon : 300 euros

Pour cet équipement aussi Remco Evenepoel a fait le choix de l’aérodynamisme. Là où certains coureurs restent invariablement attachés aux cintres rond pour une prise en main qu’ils jugent plus naturelle, le dernier vainqueur de la Doyenne a sélectionné le modèle Vibe Aero de chez Pro, l’un des partenaires techniques de sa formation. Il se distingue par une partie supérieure dont la forme rappelle quelque peu celle d’une aile d’avion. Depuis son titre de champion du monde conquis en Australie, le coureur de chez Soudal Quick-Step l’enrobe d’une guidoline blanche raccord avec son maillot arc-en-ciel mais cauchemar des mécaniciens. “On doit bien veiller à avoir les mains parfaitement propres avant de la toucher car c’est une galère pour y récupérer les traces de graisse”, rigole Anthony Vandrepotte.

Les pneus : 80 euros pièce

Les pneus offrent désormais un meilleur rendement que les boyaux. ©Wout Beel/Soudal Quick-Step

Si le peloton pro a longtemps évolué sur des boyaux qu’il fallait alors coller sur les roues, l’équipe Soudal Quick-Step est équipée de pneus, les Turbo Cotton de chez Specialized. “Ce choix a été fait depuis plusieurs saisons déjà et a été dicté par un argument très simple : le rendement”, explique Léo Menville. Les performances de ce produit sont en effet à la hauteur d’un prix plutôt salé. “C’est assurément le pneu le plus rapide du peloton, confirme Anthony Vandrepotte. À cette première qualité essentielle, il combine également une très bonne résistance à la crevaison. Nous ne roulons pas en tubeless mais bien avec une chambre à air latex traditionnelle toujours pour des raisons de performance. Sur un grand tour, les pneus de chaque vélo sont contrôlés chaque jour. Nous emportons entre 75 et 100 pièces avec nous dans le camion.”

Les pédales : 250 euros

La formation Soudal Quick-Step est équipée de pédales Shimano Dura Ace. Ici, aussi, il s’agit du sommet de la marque nippone avec un corps en carbone. “Le coureur peut procéder à un petit réglage de tension qui détermine la facilité qu’il a ou non à sortir le pied de la pédale, éclaire Anthony Vandrepotte. Remco n’a pas de demande particulière sur ce point, le réglage est médian. La personnalisation la plus importante de cet équipement tient dans le réglage de la cale sur la chaussure. Celui-ci est réalisé au travers d’un outil d’étude assez poussé qui permet d’optimaliser la position du pied pour une transmission maximale de la puissance et un bon alignement des différentes articulations.”

Les porte-bidons : 60 euros pièce

Le carbone s'invite même sur les porte-bidons du champion du monde. ©Wout Beel/Soudal Quick-Step

Privilège du statut de champion du monde : Remco Evenepoel est le seul des coureurs de chez Soudal Quick-Step équipé de porte-bidons en carbone. “La différence de poids avec un modèle en plastique moins onéreux est infime mais cela permet tout de même de gagner quelques grammes”, sourit le mécanicien de la formation belge.

Le prix du vélo d'Evenepoel ©IPM Graphics