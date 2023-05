La chronique de Mathieu Istace : Evenepoel et Gilbert, ambassadeurs de la sécurité ?

L’effervescence est grande chez les amateurs de vélo à quelques jours du grand départ du Giro. Le printemps de Remco Evenepoel a jusqu’à présent été une réussite et le champion du monde profite encore pendant quelques jours de la météo clémente de la Costa Blanca pour peaufiner sa préparation. Une région d’Espagne où il fait bon vivre pour les cyclistes tant le terrain de jeu est varié et laisse la possibilité aux athlètes de s’entraîner à leur guise, en fonction de la forme du moment et de leur objectif. Autre élément dont on parle peu et qui est finalement primordial: la sécurité des cyclistes.