Le Tour de l’Avenir se décline aussi au féminin

Le cyclisme féminin est en pleine explosion, en véritable développement depuis plusieurs saisons. Une nouvelle étape vient d’être franchie, avec la création du Tour de l’Avenir féminin. L’épreuve de référence réservée aux espoirs masculins, souvent décrite comme le Tour de France des espoirs, sera suivi cette été par une course pour les dames, du 28 août au premier septembre. Avec cinq étapes au programme et un final en Savoie, réservée aux moins de 23 ans. Une jolie suite logique un an après le renouveau du Tour de France féminin.