La journée de rêve des cyclistes belges continue: Arnaud De Lie remporte le GP du Morbihan en costaud !

De Lie, 21 ans, remporte le quatrième succès de sa saison, le treizième de sa carrière,

Après 65 kilomètres de course en ligne et le départ d'un groupe de six coureurs, le peloton a intégré le circuit local, duquel il a effectué cinq grands tours et six petits tours. Le regroupement a eu lieu une cinquantaine de kilomètres du terme, et les tentatives consécutives des fuyards n'ont pas porté leurs fruits.

L'équipe Lotto Dstny, au service de son sprinteur Arnaud De Lie, a pris le contrôle du peloton à l'approche de la dernière ascension de la Côte de Cadoudal. Les puncheurs n'ayant plus l'occasion de prendre les devants, le Taureau de Lescheret s'est glissé dans la roue de Rasmus Tiller avant de déborder le Norvégien pour s'adjuger la victoire devant Romain Grégoire.

De Lie succède au palmarès au Français Julien Simon. En 2021, c'est Arne Marit qui avait remporté la 31e édition.

Dimanche, Arnaud De Lie courra le Tro-Bro Léon (1.Pro), qui mènera le peloton de Plouguerneau à Lannilis, sur 204,1 kilomètres.

La course féminine, qui consistait en trois grands tours et sept petits tours de circuit pour un total de 95,7 kilomètres, a été remportée en fin de matinée par l'Australienne Grace Brown (FDJ-Suez), devant la Française Cédrine Kerbaol (CERATIZIT-WNT) et la Polonaise Dominika Wlodarczyk (MAT Atom Deweloper Wroclaw).