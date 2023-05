Ce qu’il faut retenir de la deuxième étape du Giro : la sérénité d’Evenepoel, la perte de temps d’outsiders et la relève des sprinters

Une étape typique pour les sprinters

Cette première journée en ligne du Tour d’Italie, au lendemain du contre-la-montre d’ouverture, a été typique d’une étape pour les sprinters dans la première semaine d’un Grand Tour. Avec une échappée matinale (composée des Français Thomas Champion, Paul Lapeira et des Italiens Stefano Gandin, Alessandro Verre et Mattia Bais) qui n’a jamais eu l’espoir de tomber la vigilance du peloton, avec une nervosité progressive à l’approche de l’arrivée, avec son lot de chutes et avec un sprint attendu remporté par Jonathan Milan.

La gestion de l’équipe de Remco Evenepoel

Remco Evenepoel n’a pas manqué sa première journée vêtu de son maillot rose. Ce maglia rosa auquel il veut faire honneur et, surtout, qu’il veut avoir sur les épaules dans trois semaines, à Rome. Entre Teramo et San Salvo, où il a terminé vingt-sixième, dans le même temps que le vainqueur, Jonathan Milan, il a pédalé sur un vélo spécialement coloré de rose pour cette première étape en ligne. Le leader du Tour d’Italie n’a pas été inquiété. Son équipe, aidée par les formations des sprinters, a contrôlé l’échappée matinale, et, surtout, a veillé à le maintenir à l’avant du peloton. Il n’est cependant pas passé loin d’une impressionnante chute survenue à un peu moins de quatre kilomètres de l’arrivée. “C’était proche de nous, mais nous étions bien mis à l’avant, où il y a moins de risque”, souffle son coéquipier Louis Vervaeke.

Geoghegan Hart, Pinot, Vine et d’autres outsiders perdent 19 secondes

La chute survenue à un peu moins de quatre kilomètres de l’arrivée, soit juste avant la zone protectrice (sans perte de temps) des trois dernières bornes d’une étape a piégé plusieurs outsiders, qui ont perdu un peu de temps : 19 secondes pour les Australiens Jay Vine et Jack Haig, le Français Thibaut Pinot, le Colombien Rigoberto Uran mais surtout le Britannique Tao Geoghegan Hart. L’addition est plus salée pour Pavel Sivakov, coéquipier de Tao Geoghegan Hart, qui perd 34 secondes.

La surprise Jonathan Milan

Il n’y a pas le meilleur plateau de sprinters sur ce Giro, avec l’absence des Tim Merlier, Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen et de nombreux autres. Mais Jonathan Milan a créé une petite surprise en se montrant le plus véloce, avec cette victoire décrochée en force à San Selvo devant David Dekker et Kaden Groves (Mads Pedersen et Mark Cavendish ont été dans la chute dans le final). Âgé de 22 ans, ce géant (il mesure près de deux mètres) s’est lui aussi montré étonné de parvenir à s’imposer. “Il s’agit de mon premier Grand Tour et de mon premier sprint sur une épreuve de trois semaines”, raconte, hilare, le coureur de la formation Bahrain-Victorious

La joie de la victoire pour Jonathan Milan.

La confiance du jeune Belge Arne Marit

Soulignons la belle prestation du jeune sprinter belge Arne Marit, quatrième de l’étape. Âgé de 24 ans, ce coureur de la formation Intermarché-Circus-Wanty était très satisfait de sa place d’honneur. “Pour mon premier Grand Tour, j’espérais un Top 5 dans un sprint, le voilà déjà”, commente cet ancien lauréat du Grand Prix Claudy Criquielion ou du Grand Prix du Morbihan. En confiance avec cette bonne entrée en matière, il visera d’autres résultats dès que les étapes se termineront au sprint. “Il est notre sprinter pour ce Giro, au même titre que Niccolo Bonifazio”, raconte son directeur sportif Valerio Piva.