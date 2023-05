Le week-end breton presque parfait d'Arnaud De Lie

Très attentif et très costaud, il a été dans tous les bons coups dans le final. Relançant lui-même l’allure pour étirer et casser le groupe de tête, réagissant à plusieurs offensives après avoir été bien entouré par Brent Van Moer et Florian Vermeersch. Avant de devoir s’arracher pour basculer à l'avant dans un des derniers secteurs difficiles, dans lequel il s’était fait contrer par Eddy Finné. Il a rejoint le Français, comme le champion de Norvège Rasmus Tiller, Nils Eekhoff et Clément Venturini. Un quintet que Giacomo Nizzolo a su reprendre en toute fin de course, quand le leader de Lotto-Dstny était obligé de réagir à de nombreuses offensives.

guillement "Je reviendrai sur le Tro Bro Leon pour le gagner"

"C’est vraiment dommage de ne pas m'être imposé, a soufflé Arnaud De Lie, avant de monter sur le podium. Si je lance mon sprint un peu plus tard, je pense que j’aurais pu gagner. À cinquante mètres de la ligne, je me voyais d’ailleurs m’imposer. Quand j’ai vu Nizzolo remonter, c’était vraiment au mental. Mais le mental n’a pas suffi malheureusement : il m'a manqué dix centimètres. Je suis vraiment désolé pour mes coéquipiers, qui ont fait une très belle course. On a bien roulé en équipe. Je dois me contenter de la deuxième place après avoir été quatrième sur cette course l'an passé. Je reviendrai pour gagner !"

Son appétit de succès reste énorme. Après avoir décroché sa quatrième victoire de la saison, samedi, sur le Grand Prix du Morbihan (qui s’ajoute au Grand Prix de Valence et à deux étapes de l’Etoile de Bessèges), il a dans le viseur les Quatre Jours de Dunkerque, où il aura à coeur de s’imposer, un an après y avoir lourdement chuté sur l’étape d’ouverture. "La victoire de samedi m’a fait du bien, car j’étais plusieurs fois passé pas loin du succès ces dernières semaines, explique-t-il. Je suis très content de ce succès en Bretagne, une région dans laquelle j’aime courir; ses routes et bosses me conviennent. C’est spécial de gagner ici, à Plumelec, où j’avais vu Peter Sagan devenir champion d’Europe en 2016…"