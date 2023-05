Leknessund prend le relais de Remco Evenepoel en rose: "Ce maillot va avoir un impact sur ma carrière"

Qui est le Norvégien Andreas Leknessund, le nouveau maillot rose de ce Giro ? Surnommé le “Chien” et âgé de 23 ans, ce membre de l’équipe DSM est un coureur au profil de spécialiste de course par étapes : il passe les bosses et aime les chronos. Il avait été champion d’Europe du contre-la-montre chez les juniors, en 2017 (quand Sébastien Grignard s’était classé troisième) avant de le devenir chez les espoirs, en 2020, devançant Bisseger, Van Wilder et Pidcock. L’an passé, il s’était offert une étape du Tour de Suisse et le classement final de l’Arctic Race of Norway, avec une étape à la clé. “Je suis venu sur le Giro pour gagner une étape, c’était mon but sur cette étape. Je suis resté concentré sur la victoire d’étape, car si je restais à l’avant, le rose pouvait lui aussi arriver.”