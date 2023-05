DH Challenge Ekoï : le déclic pour Louis Marx

Si la fin de la saison est encore loin, si de nombreuses choses peuvent encore se dérouler ces prochaines semaines et mois, deux leaders du DH Challenge Ekoï semblent bien partis dans nos classements de régularité. Comme le vainqueur sortant chez les élites-espoirs, Louka Matthys, ou comme le favori chez les cadets, Edouard Claisse. “Cela va être compliqué d’aller rechercher Claisse, confirme le Liégeois Louis Marx, qui vient de remporter la première victoire de sa jeune carrière. Il a déjà une belle avance. Je vais me concentrer sur mes courses, essayer d’avoir les meilleurs résultats et voir où cela me mènera.”