Uijtdebroeks annoncé au Circuit de Charleroi Wallonie

Avec un départ de la Place Verte de Charleroi, ville qui s’investit de plus en plus dans la course et dont le nom intègre d’ailleurs l’appellation de l’épreuve. L’arrivée sera toujours située à hauteur du garage Leone, à Mont-sur-Marchienne, avec les circuits locaux placés à la fin de la partie en ligne. “Au niveau du plateau, nous aurons quatre équipes World Tour : Bora-Hansgrohe, Alpecin-Deceuninck, Cofidis et Intermarché-Circus-Wanty ainsi que de nombreuses formations continentales pros, comme Israël-Premier Tech qui viendra avec Gaicomo Nizzolo, récent vainqueur du Tro Bro Leon, Lotto-Dstny avec Milan Menten, le lauréat du Samyn ou Florian Vermeersch, Total Energies avec Dries Van Gestel, Q36.5 avec Tom Devriendt, quatrième de Paris-Roubaix l’an passé, Tudor, ou encore Bingoal-Wallonie Bruxelles, mais aussi Flanders Baloise, Euskaltel ou Bolton.”

Au niveau du plateau World Tour, il devrait y avoir la présence de Cian Uijtdebroeks, le récent sixième du Tour de Romandie, mais aussi Politt, Schachmann, Teunissen, le grand espoir italien Francesco Busatto (récent lauréat de Liège-Bastogne-Liège et deuxième le week-end dernier de la Flèche Ardennaise), Gianni Vermeersch ou Lionel Taminiaux.

La course va vivre sa quatrième édition au niveau pro, qui compte à son palmarès depuis son accès au statut d’épreuve de catégorie les noms de Thomas Boudat, Christophe Laporte et Andrea Pasqualon.