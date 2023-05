La délivrance pour Van Avermaet qui remporte une course après près de quatre ans de disette !

La joie était grande, ce dimanche, pour Greg Van Avermaet. Le Belge a retrouvé la victoire après plus de trois ans de disette. Il s’est imposé ce dimanche sur les Boucles de l’Aulne-Châteaulin, en France. Il a réglé au sprint un peloton réduit, devançant Florian Vermeersch de Lotto-Dstny. Il s’agit de son premier succès depuis le Grand Prix de Montréal, remporté en septembre 2019. Et sa première victoire depuis qu’il a rejoint AG2R Citroën en 2021. Il avait déjà montré sa bonne condition samedi, en terminant quatrième du Tour du Finistère, qui était sa course de reprise.