Deux chutes en deux ans: De Lie maudit dans le Nord

Sonné mais toujours demeuré conscient, le Taureau de Lescheret est resté de longues minutes allongé sur le bitume où les premiers soins (traitement des plaies les plus sérieuses, perfusion…) lui ont été donnés avant qu’il ne soit évacué en ambulance vers l’hôpital d’Abbeville. “Arnaud se plaint surtout de l’épaule ainsi que de douleurs dans le dos, soufflait à chaud Maxime Monfort. Une première chute était survenue un peu en amont de ce sprint, mais je n’avais pas le sentiment que celui-ci était particulièrement nerveux ou dangereux. La froide réalité du vélo fait juste qu’on ne peut parfois malheureusement pas éviter une forme de fatalité…”

Après un premier diagnostic réalisé dans la soirée et confirmant une fracture de la clavicule gauche, les examens complémentaires ont considérablement alourdi le verdict pour le coureur de chez Lotto-Dstny puisqu’une fracture du sternum, une côte cassée ainsi qu’un pneumothorax furent décelés. Un verdict lourd de conséquences pour un coureur débordant d’ambitions dans une deuxième partie de saison qu’il avait abordé en boulet de canon en remportant le GP du Morbihan au sommet de la difficile bosse de Cadoudal il y a dix jours et lors de laquelle il comptait bien continuer d’alimenter son compteur à succès (4 victoires depuis le début de l’année).

“Arnaud incarnait très clairement notre leader sur ces 4 Jours (NdlR : disputé sur… 6 jours), soufflait Monfort. Même si la concurrence est relevée cette année, il avait la ferme ambition de tenter de gagner une voire plusieurs étapes puisque différentes finales lui convenaient particulièrement bien et qu’il avait démontré être dans une excellente forme.”

Opération prévue ce mercredi en Belgique

Une épreuve nordiste qui ne réussit décidément pas au coureur luxembourgeois, lui qui avait déjà été victime d’une chute sur… la première étape des 4 jours de Dunkerque il y a un an (commotion cérébrale et abandon) et où il souhaitait “tourner la page” en levant les bras cette année. Si le Taureau avait pu déjà reprendre la compétition dix jours après sa cabriole en 2022, le coup d’arrêt risque d’être plus long cette année. Bien que le staff médical de la formation belge ne se soit pas encore prononcé sur la durée de l’indisponibilité d’Arnaud De Lie qui devrait être opéré ce mercredi en Belgique après avoir passé la nuit en observation à Abbeville, on l’imagine mal au départ des Championnats de Belgique d’Izegem (25 juin) dont on dit le circuit dessiné pour les sprinters et pour lequel il incarnait un très sérieux outsider. “J’ai été champion de Belgique chez les juniors à Anzegem qui n’est pas très loin”, nous avait glissé dans un clin d’œil le coureur de chez Lotto-Dstny début mai en marge de Eschborn-Francfort où il avait terminé à la 11e place. Mais il n’y a parfois pas d’autre choix que d’accepter la fatalité…