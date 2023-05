Bonne nouvelle pour Wout van Aert : Christophe Laporte prolonge chez Jumbo-Visma !

Cette année, Laporte a remporté Gand-Wevelgem après une longue échappée avec son équipier Wout van Aert avant de mettre la main sur À Travers la Flandre, portant son total de victoires en carrière à 28. "Je me sens bien ici", a réagi Laporte, cité dans le communiqué.

"L'équipe travaille de manière très professionnelle mais aussi très familiale. J'ai ressenti de la confiance dès mon premier jour. Je remercie l'équipe et le staff pour cela. J'apprends encore chaque jour et je veux avancer avec l'équipe. Je sais que je peux atteindre mon potentiel si je reste ici." "L'arrivée de Christophe a été un succès", a ajouté Merijn Zeeman, le manager de Jumbo-Visma. "En un an et demi, il a gagné le statut de leader. De plus, il joue un rôle crucial pour soutenir Wout van Aert dans les classiques et les leaders dans les grands tours. Nous sommes convaincus qu'il a encore une marge de progression."