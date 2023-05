Circuit de Wallonie : après un gros accident de circulation, la course a pu reprendre (VIDÉO)

La course a finalement pu redémarrer après plus d’une heure de neutralisation. Un fait de course causé par un accident survenu dans la région de Beaumont, impliquant trois motos. Le parcours a dû être modifiée et raccourcie.

La course wallonne avait été marquée par un accident mortel d’un motard en 2009, quand elle avait été remportée par Romain Zingle.