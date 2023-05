Uijtdebroeks comme à la maison au Circuit de Charleroi

Parmi les engagés, il y aura Cian Uijtdebroeks. Le très prometteur jeune grimpeur belge ne sera pas sur son terrain, loin des montagnes qu’il adore, mais il se réjouit de rouler quasiment “à la maison”, lui qui a porté durant deux années, chez les cadets, les couleurs de Sprint 2000 Charleroi.

Cian, pourquoi avoir ajouté le Circuit de Charleroi à votre programme ? Il n’était pas prévu initialement…

”C’est vrai. Mais j’ai été malade après le Tour de Romandie. Et avec mon équipe Bora-Hansgrohe, on s’est dit que ce serait bien de faire une compétition avant mon prochain objectif, qui sera le Tour de Suisse. En plus, cette épreuve a l’avantage d’être proche de chez moi.”

Avec votre passé à Sprint 2000 Charleroi, ce sera particulier pour vous…

”Oui, ce sera gai de revoir de nombreuses personnes. Je serai très motivé et je vais y prendre du plaisir tout en sachant que, sur le papier, ce n’est pas trop une course pour moi. Ce sera compliqué pour moi de la gagner. Il y a bien évidemment des côtes sur ce parcours, notamment à proximité de l’arrivée. Mais c’est une montée à 6 %, moi, je préfère quand ça grimpe à 20 %… Et avec la maladie qui m’a touché dans la foulée de ma sixième place au Tour de Romandie, je ne me suis pas entraîné pendant une semaine comme j’avais de la fièvre. Je ne suis pas encore au top actuellement, mais je sens que cela revient.”

Vous aurez un rôle précis sur ce Circuit de Charleroi Wallonie ?

”Je n’ai pas encore discuté de la tactique avec l’équipe, mais nous aurons Jordi Meeus avec nous. Il sera un bon atout pour aller chercher la victoire. Même si ce n’est pas sur le papier une course pour moi, cela reste une bonne expérience d’y participer, pour mon apprentissage, pour le placement. C’est aussi important pour les grandes courses par étapes.”

guillement "Ma sixième place au Tour de Romandie m'a donné confiance."

La suite de votre programme reste inchangée ? Vous serez au Tour de Suisse et Tour d’Espagne ?

”Oui. Après le Circuit de Charleroi Wallonie, je partirai en stage en altitude pendant trois semaines. Je rejoindrai une partie de mon équipe à Tignes, le groupe qui prépare le Tour de France. Moi, je serai en préparation du Tour de Suisse. Ma sixième place au Tour de Romandie, alors que ma préparation n’avait pas été idéale avec une maladie juste avant, sur le Tour des Alpes que j’avais dû abandonner, m’a donné confiance. Je suis satisfait de ma saison, je suis quand même performant à chaque course. Après la Suisse, on participera peut-être à une épreuve en Roumanie, le Tour de Sibiu, avant de mettre le cap vers mon premier grand tour, la Vuelta.”

Vous avez suivi le Giro et les prestations d’Evenepoel avant, malheureusement, son abandon ?

”Oui. Remco m’a impressionné. Surtout au niveau du contre-la-montre. C’est le meilleur du monde actuellement dans ce domaine. J’aurais bien aimé voir la bataille annoncée avec Roglic, mais, malheureusement, il y a eu son abandon…”

Le chrono, justement, c’est un point que vous voulez continuer à améliorer ?

”C’est nécessaire. On va prendre le temps pour le faire. Mais comme je vise le classement général d’épreuves par étapes, il est important de perdre le moins de secondes possible dans le contre-la-montre.”

Ces cas positifs au Covid, cela vous inquiète ?

”Oui, quand même. Je n’ai pas peur de la maladie, mais de voir des semaines de préparation pour une course réduites à néant par un test positif… Et puis, j’ai déjà été malade deux fois cette saison, l’être une troisième fois me retarderait beaucoup…”

L’itinéraire

CHARLEROI -6,9 183,8 13h10

Montigny-le-Tilleul 0 183,8 13h25

Thuin 10 173 13h33

Anderlues 20 163 13h51

Seneffe 30 14h07

Houdeng Aimeries 52 131 14h33

Binche 65 118 14h49

Erquelines 78 105 15h11

Beaumont 89 94 15h21

Lac de l’Eau d’Heure 104 79 15h34

Walcourt 115 69 16h05

Fraire 128 55 16h11

Nalinnes 139 44 16h25

Mont-sur-Marchienne (ligne arrivée) 151 32 16h40

Mont-sur-Marchienne (ligne arrivée) 162 22 16h55

Mont-sur-Marchienne (ligne arrivée) 173 11 17h06

MONT-SUR-MARCHIENNE 183,8 0 17h21