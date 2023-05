”Il faudra encore un certain temps avant qu’Arnaud ne puisse remonter sur son vélo, a commenté Ronald Sneijers, le médecin de l’équipe belge. La semaine prochaine, un contrôle du pneumothorax sera effectué à l’hôpital. Arnaud n’a pas été victime d’une seule fracture, mais de plusieurs (NdlR : côte et sternum en plus de la clavicule). Nous nous attendons à ce qu’il soit hors compétition pendant au moins six semaines, certainement avec le pneumothorax auquel nous devons être vigilant. La fracture du sternum nécessitera aussi du temps pour guérir. Nous surveillons attentivement son état et ne prendrons aucun risque avant son retour à la course. La priorité numéro un sera de laisser les blessures cicatriser, puis nous commencerons à penser à sa reprise.”

La participation du Taureau de Lescheret au Championnat de Belgique d’Izegem (25 juin), encore un temps espérée par le staff de l’équipe belge, semble donc devenue impossible.