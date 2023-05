Mercato cycliste: Piet Allegaert deux ans de plus chez Cofidis

Depuis son arrivée chez Codidis, il a signé quelques places d'honneur à Paris-Bourges (4e en 2021), au Tro Bro Léon (2e en 2021) ou encore à Cholet-Pays de la Loire (3e cette année). "J'ai été très heureux d'apprendre que Cofidis souhaitait me prolonger aussi tôt dans la saison. Je me sens très bien dans cette équipe, j'ai déjà beaucoup de très bons souvenirs. J'apprécie le programme de courses que me prépare l'équipe avec la possibilité de disputer toutes les Classiques belges. Nous avons pour ces courses une équipe toujours similaire et je trouve ça vraiment intéressant pour construire et travailler ensemble", déclare Piet Allegaert dans le communiqué de son équipe.