VTT : victoires de Detilleux et De Froidmont dans une course UCI en Turquie

Pour rappel, 34 hommes et 34 femmes seront sélectionnés pour les Jeux olympiques 2024 de Paris sur base d’un classement par points UCI ramenés des compétitions comprises entre le 7 mai 2022 et le 26 mai 2024. Les nations classées entre la première et la huitième place (classement établi en fonction des trois meilleurs spécialistes) enverront chacune deux pilotes en France. Celles entre la 9e et la 19e, un seul. Pour l’heure, la Belgique est 5e chez les hommes et 17e chez les femmes.

Résultats :

Messieurs : 1. De Froidmont (Bel), 1h16 :24 ; 2. Gregor Raggl (Aut), 1h16’54 ; 3. Arne Janssens (Bel), 1h16’54 ; 6. Clement Horny (Bel), 1h17’44 ; 9. Jens Schuermans, 1h19 :50

Dames: 1. Emeline Detilleux (Bel), 1h19:15; 2. Alina Surkulova (Kaz), 1h20:54; 3. Virag Buzsaki (Hon), 1h23:30.