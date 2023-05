Tour de Cologne: Danny van Poppel devance Milan Menten et Jasper De Buyst

La première attaque, nourrie de trois coureurs, Ewen Costiou (Fra), Jakub Otruba (Tch) et Ben Zwiehoff (All), a été neutralisée par le peloton après 50 kilomètres de course. Plusieurs mouvements se sont ensuite produits et on retrouvait, à un peu plus de 70 kilomètres de l'arrivée, un groupe de 25 coureurs en échappée, dont le vainqueur allemand sortant Nils Politt, le Néerlandais Dylan Groenewegen, l'Allemand Maximilian Schachmann et les Belges Jordi Meeus, Robbe Ghys, Gerben Kuypers,Jasper De Buyst et Milan Menten.