Mark Cavendish va prendre sa retraite en fin de saison

"Le cyclisme était ma vie et m'a tant appris sur la vie. Amitié, persévérance... Ce sont des choses importantes que je veux maintenant transmettre en tant que père à mes enfants", a expliqué Cav', "Mon fils Casper a 5 ans aujourd'hui. J'ai la chance que cela tombe lors d'une journée de repos au Giro et que je puisse être près de lui. C'est important que je puisse être présent pour tous leurs anniversaires désormais, à tous les concerts de l'école, à tous les sports qu'ils pratiquent. Sans craindre de tomber malade ou de me blesser. Je vais toujours rester un cycliste."

À 38 ans, le Manx Missile vit donc ces derniers mois en tant que coureur cycliste professionnel, lui qui a connu une carrière longue de 17 ans lors de laquelle il s’est érigé comme le meilleur sprinteur du monde voire de tous les temps. Il a notamment remporté 34 victoires d’étapes sur le Tour de France, soit le record qu'il détient avec un certain Eddy Merckx. Un record qu'il tentera de battre l'été prochain pour une ultime Grande Boucle.

Mais son palmarès compte aussi 16 victoires d'étapes sur le Giro, un titre de champion du monde en 2011 à Copenhague et un Milan-Sanremo pour un total de 161 victoires sur la route.