Netflix dévoile des images de sa nouvelle série sur le Tour de France : "On voit parfaitement la dimension épique du vélo"

La plateforme de films a dévoilé en avant-première ce vendredi à quelques privilégiés les deux premiers épisodes de "Tour de France : au coeur du peloton", filmé durant le Tour 2022.

En 2022, c'est Jonas Vingegaard qui a remporté le maillot jaune. ©AFP/Archives

Avec un premier épisode à l’accent très belge puisqu’il est centré sur l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl de Patrick Lefevere avec un moment central : la victoire d’Yves Lampaert sur le contre-la-montre lors de la toute première journée de course.

"Nous n’avions vu aucune image avant cette projection, explique Patrick Lefevere qui avait fait le déplacement jusqu’à Paris pour l’occasion. Je voulais que ce soit une surprise et je peux dire que j’ai été positivement surpris. C’est très spécial de voir ces images sur un grand écran d’une salle de cinéma. Le but était d’abord de centrer le premier épisode sur Julian Alaphilippe mais il n’a finalement pas participé à la course (NdlR : le Français n’avait pas été retenu par Lefevere). Quand j’ai vu les images de la victoire d’Yves Lampaert durant le chrono, j’avoue en avoir eu des frissons..."

Le pari de Netflix était clair sur papier : réussir à attirer dans le même temps les connaisseurs du monde cycliste mais aussi les profanes de la discipline. Pari réussi avec des images exclusives captées depuis l’intérieur des équipes qui plairont aux amateurs du Tour et qui sont bien contrebalancés avec des images plus terre-à-terre permettant de comprendre facilement les tenants et aboutissants d’une course comme le Tour de France. Le tout avec une tension et une nervosité propres à la course qui sont parfaitement transmis via la bande-son et les images de course captées par France Televisions. "Cette série montre bien la dimension épique du vélo, nous raconte Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. On voit l’aventure qui se cache derrière la compétition. Pour moi, c’est de la presse écrite filmée. Le Tour est un défi pour tous les coureurs et cela se voit dans cette série. Avant chaque Tour, on me demande toujours si je suis prêt. Je ne sais jamais répondre à cette question car on ne sait jamais ce qu’il va se passer durant la course. On l’a vu dans ces deux premiers épisodes..."

Le deuxième épisode, "Bienvenue en enfer", se centre principalement sur l’équipe Jumbo-Visma qui doit jongler entre les envies de victoire finale de ses deux leaders (Vingegaard et Roglic) et celles de l’homme en forme, Wout Van Aert. Les caméras de Netflix ont pris la direction de la Slovénie pour y suivre Primoz Roglic lors de sa préparation mais aussi d'Herentals où l’on s’arrête dans la salle à manger de Wout van Aert à l’heure du petit-déjeuner en famille. "Wout est un immense talent, continue Christian Prudhomme. Il a du coeur mais un coeur qui ne lui permet pas seulement de rouler vite (sourire). Dans cet épisode, on se rend compte de la complexité de faire vivre une équipe quand elle compte de si grands talents. Quand on voit le sacrifice de Van Aert pour le bien de son équipe lors de la 5e étape, c’est exceptionnel… Nous avions tous vu les images aériennes de Jumbo-Visma qui traverse cette journée de l’enfer. Mais nous n’avions jamais vu les images depuis l'intérieur de l’équipe où toutes les décisions sont prises en quelques secondes."

Le 5 juillet, Wout Van Aert s'impose à Calais. ©2022 Getty Images

La série sort sur la plateforme le jeudi 8 juin sous la forme de huit épisodes. L’occasion de découvrir un monde inconnu pour certains ou de redécouvrir les incroyables exploits de Wout van Aert pour d’autres. En attendant ceux de Remco Evenepoel lors du Tour 2024... "J’espère le voir un jour sur le Tour, conclut Prudhomme. Il ne vous aura pas échappé que le 21 juillet, jour de fête nationale belge, un contre-la-montre est programmé en 2024. C'est peut-être un signe (sourire)."