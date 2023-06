Après l’abandon d’Evenepoel au Giro, Patrick Lefevere est tourné vers l’avenir : “Nous espérons gagner le Tour 2024 avec Remco”

À lire aussi

Si le boss de Soudal Quick-Step avait déjà annoncé que son poulain ne sera pas sur les routes françaises cet été, la présence du prodige belge en 2024 est plus que probable. “Le Tour de France 2024 est encore loin, nous souffle l’homme de 68 ans. Mais si c’est possible, nous espérons gagner le Tour avec Remco en 2024. Nous avons vu avec sa victoire au Tour d’Espagne 2022 qu’il n’a pas besoin de beaucoup de temps sur une course avant de faire de gros résultats. Mais nous avons aussi vu lors du dernier Giro que tout peut aller très vite en cyclisme. Je dis souvent qu’il peut se passer quelque chose après chaque virage…”

Un visage plein de souffrance

Au récent Tour d’Italie, c’est la mort dans l’âme et avec le maillot rose sur ses épaules qu’Evenepoel a dû quitter la course après seulement neuf étapes, à la suite d’un test Covid positif. Un épisode malheureux que Lefevere a vécu à distance. “J’étais devant ma télévision à la maison quand j’ai vu Remco coincer dans la dernière montée de l’étape du samedi, se souvient-il. Je voyais que quelque chose n’allait pas. Quand j’ai vu son visage plein de souffrance après le contre-la-montre le lendemain, j’avais l’impression qu’il avait 45 ans… Avec le recul, on se dit que c’est quand même fantastique d’avoir pu décrocher la victoire dans ce contre-la-montre vu la situation !”

Remco Evenepoel a quitté le Tour d'Italie dans la peau du leader du classement général.

Dans la foulée de cette étape, après les habituelles conférences de presse et contrôles médicaux, Evenepoel sentait que quelque chose ne tournait pas rond. “Il a vu ses parents et sa femme et leur a dit : ‘Je ne sais pas ce qu’il m’arrive, je n’ai pas su atteindre le nombre de watts que je voulais. J’espère pouvoir remettre une couche la semaine prochaine mais j’espère surtout ne pas tomber malade.’ Le soir même, son test s’avérait être positif… Quand j’ai vu le nom du médecin de l’équipe s’afficher sur mon téléphone, j’ai rapidement compris ce qu’il se passait. C’était alors la panique totale.”

Le Tour de Suisse à venir

Après être retourné en voiture jusqu’en Belgique pour se reposer chez lui, Evenepoel a ensuite repris la route des entraînements avec des objectifs clairs pour les mois à venir. Dont le Tour de Suisse auquel il participera du 11 au 20 juin. “Quand je l’ai vu il y a une semaine, il était encore un peu pâle mais avait réussi à faire le switch mentalement, lance Lefevere. Désormais, il est dans les Ardennes pour s’entraîner. Il va participer au Tour de Suisse puis participera aux championnats de Belgique de contre-la-montre et de course sur route. Il rejoindra ensuite l’équipe lors d’un camp en altitude (NdlR : dans la région italienne de Val di Fassa). Le coup dur vécu au Giro fait partie de la carrière des grands champions. Personnellement, j’ai tellement eu de coups durs dans ma vie que je ne suis pas quelqu’un qui perd facilement l’équilibre. Si je commence à paniquer, c’est toute l’équipe qui panique. Donc je me dois de garder la tête froide.”

Le boss de Soudal Quick-Step est tourné vers l’avenir. Avec la pépite belge comme tête de gondole jusqu’à 2026 au moins… “L’avenir s’annonce radieux même si ce n’est pas toujours facile de lutter contre les gros budgets de Jumbo ou UAE et Ineos, conclut Lefevere. Nous avons un plan autour de Remco jusqu’en 2026, date jusqu’à laquelle il est sous contrat chez nous. Un départ d’ici là ? Même si on ne peut jamais dire jamais, il a un contrat blindé et un départ vers une autre équipe serait dommage pour l’image du cyclisme et celle de Remco. Nous avons des objectifs communs avec Evenepoel et gagner le Tour en est un.”

