Critérium du Dauphiné: Alaphilippe à la relance

La saison est déjà bien avancée mais elle est loin d’être terminée. Le toujours aussi sympathique trentenaire s’est d’ailleurs montré très motivé pour les semaines qui arrivent. “C’est une superbe période que nous avons dans le viseur avec cette semaine difficile au Critérium du Dauphiné, avec les championnats nationaux, le Tour de France et les Championnats du Monde, en août, en Écosse. Le tout concentré en deux mois ! Je suis très content d’aborder ces rendez-vous, de revenir en course. Je me sens frais et motivé.”

"Le break après les classiques était nécessaire"

Il n’a plus épinglé un dossard depuis Liège-Bastogne-Liège, un monument sur lequel il s’était mis au service du futur vainqueur Remco Evenepoel. Bouclant une période de classiques décevante. “Je n’ai à nouveau pas été verni, avec notamment ma chute au Tour des Flandres, qui m’a empêché d’avoir la condition que j’espérais sur la Doyenne”, ajoute-t-il. “J’ai coupé après Liège, pour me remettre de cette première partie de la saison. Le break après les classiques était nécessaire. J’ai apprécié le temps passé chez moi avant de partir à la Sierra Nevada, en stage d’altitude. J’ai pu m’entraîner dans de bonnes conditions, je me sens en confiance, je me sens bien physiquement. C’était un bon moment ensemble lors de ce stage et j’en ai profité pour effectuer des reconnaissances des étapes du Tour de France qui auront lieu au Pays Basque, à Bilbao et à San Sebastian avec Rémi Cavagna. J’espère juste que je n’aurai plus de coups du sort, d’arrêt à nouveau, comme des chutes ou des maladies. On verra déjà ce que cela donne sur ce Dauphiné, qui offre plusieurs opportunités de victoires d’étape. Pour moi ou pour notre équipe, qui est solide, avec plusieurs cartes à jouer.”