La renaissance d’Arnaud Démare sur la Brussels Classic: "Si je gagne ici, c'est que la condition est bonne"

"C’était bien plus dur sur ce parcours, mais si je gagne ici, c’est que la condition est bonne", raconte, soulagé, le coureur de Groupama-FDJ qui a devancé le jeune Danois Tobias Lund Andresen, Jordi Meeus, qui a à nouveau dû se contenter d’une place d’honneur et Biniam Girmay. L’Erythréen effectuait sa reprise ce dimanche. Il a été l’artificier de la course, en la faisant exploser dans le Mur de Grammont, après un solide travail préparatoire de Laurenz Rex. "Je suis satisfait de ma condition et de ma course", soufflait, sur la ligne, la pépite africaine.

guillement Le Tour de France est sur mon calendrier.

Dans le groupe de tête, dans la dernière ligne droite, c’est d’ailleurs de Girmay que se méfait le plus Arnaud Démare. "Mais quand il a lancé le sprint, j’ai senti qu’il n’était pas très explosif", détaille le vainqueur. "Dans ce sprint, dans ce long faux-plat montant dans lequel on voit l’arrivée de loin, il fallait vraiment être patient, ne pas lancer trop tôt, pour ne pas se faire ajuster sur la ligne. Surtout au bout d’une course très usante. Mais je me demande si, avec mon physique, je n’ai pas été trop … patient. Mais j'ai gagné, c'est ce qui compte. C’est ma deuxième victoire en deux courses depuis ma reprise, puisque je viens de remporter une étape des Boucles de la Mayenne. Je sens que la condition arrive et le Tour de Suisse va encore m’aider pour améliorer mon niveau."

Avec le Tour de France dans le viseur, sur lequel il veut être aligné ("il figure sur mon calendrier"), même si sa formation misera pour le classement général sur David Gaudu. "Après la première partie de la saison, qui n’a pas répondu à mes attentes, j’ai fait un break de six semaines qui m’a vraiment fait du bien", termine celui qui vient d'être papa pour la première fois. "Je n’étais pas à mon niveau en début de saison. Le Covid m’a beaucoup fatigué. Ensuite, j’ai constamment cherché la forme. J’étais déçu, car j’avais une énorme motivation. Mais il n’y avait pas de frustration, je devais faire avec le physique dont je disposais."

Et il semble l’avoir récupéré, son physique !