Laporte, la force et la fraîcheur au Dauphiné: "Surpris de battre des purs sprinters"

Un autre à qui cela réussit bien, c’est Christophe Laporte. Le Français s’est à nouveau imposé ce mardi sur les routes du Critérium du Dauphiné. Au bout d’un sprint massif, confortant son maillot jaune décroché dimanche, sur l’étape d’ouverture qu’il avait également remportée. Avant de prendre le départ de cette épreuve, le coureur de la formation Jumbo-Visma n’avait que huit… jours de courses dans les jambes. Une formule légère très réussie, avec ses victoires à Gand-Wevelgem et à Travers La Flandres, sans oublier sa troisième place au Nieuwsblad ou sa dixième à Paris-Roubaix. Depuis, il est reparti sur des bases aussi solides. Avec un haut pourcentage de victoires : deux en trois jours pour quatre succès cette saison en onze compétitions…

À lire aussi

”J’avais déjà réalisé un super début d’année et j’enchaîne avec un super début de deuxième partie de la saison, jubile le coéquipier de Wout van Aert. Il faut profiter de ces périodes. Mais je dois bien dire que je suis un peu surpris de m’imposer face à des purs sprinters comme Sam Bennett ou Dylan Groenewegen. Je visais surtout l’étape de dimanche, la première, qui me convenait.”

Celle de lundi, aussi, mais il a été mal lancé par ses coéquipiers et a été débordé par les puncheurs, dont son compatriote Julian Alaphilippe. “Sur cette troisième étape, je voulais faire le sprint pour le classement par points et les secondes de bonification pour mon maillot jaune, ajoute encore Christophe Laporte. Mais je me suis retrouvé très bien placé. J’ai vu que Groenewegen était un peu bloqué par Bennett, tandis que j’ai trouvé l’ouverture.” La… porte s’est ouverte dans les derniers mètres et Laporte a fait parler sa force et sa fraîcheur pour s’imposer à nouveau. “La préparation a été bonne, la confiance est là”, ajoute celui qui rêve de remporter à nouveau une étape du Tour de France, le mois prochain, tout en aidant Jonas Vingegaard à décrocher à nouveau la Grande Boucle. Il s’est d’ailleurs montré très déçu pour Steven Kruisjwijk, victime d’une fracture du bassin et de la clavicule et forfait pour le Tour, qui sera donc un précieux allié en moins pour l’armada Jumbo-Visma.

Il n’y aura pas de sprint en vue, ce mercredi, sur le Critérium du Dauphiné, avec un important contre-la-montre de 31,1 kilomètres. “J’aime bien les chronos”, ajoute Christophe Laporte dans un sourire. “Mais quand ils sont courts. Là, il est long et pas facile…”