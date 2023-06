La chronique d’Axel Merckx : “Pogacar, c’est Mister no stress”

À l’approche de la mi-juin, quand sonne l’heure du Critérium du Dauphiné et du Tour de Suisse, on sent doucement un parfum de Grande Boucle venir déjà titiller nos narines. Le duel entre Pogacar et Vingegaard a été à ce point captivant l’année dernière que tous les amateurs de vélo ont envie de revivre le même type de scénario et le début de saison réussi de ces deux coureurs avait même agi comme un souffle sur des braises. La chute du Slovène sur Liège-Bastogne-Liège et sa fracture du scaphoïde ont quelque peu changé la donne car le tant attendu mano a mano prend désormais les allures d’un gigantesque point d’interrogation. Même si les home-trainers modernes permettent désormais beaucoup de choses et des entraînements très calibrés et qualitatifs, je crois tout de même que le coureur de chez UAE Team Emirates aurait évidemment préféré une préparation plus classique pour la grand-messe de juillet.