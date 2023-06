À lire aussi

Il avait choisi les routes blanches de la région d’Aarschot pour son premier dossard depuis sa victoire sur le vélodrome de Roubaix. Résultat, une décevante 13e place sur Dwars het Hageland qu’il imputera en grande partie à une crevaison à 20 kilomètres de la fin.

“J’ai reçu une roue de la voiture neutre mais elle était trop gonflée pour les sections en gravel (qui font la particularité de cette course). J’ai ensuite changé de vélo mais mon compteur n’arrêtait pas de se détacher. ”

Ce qui l’a forcé à un troisième arrêt et à laisser filer la victoire. “Mais je me suis bien amusé, sourit le Néerlandais. Le plus important est à venir. ” À commencer par le Tour de Belgique qui débute mercredi. “Si je me sens bien, je jouerai le classement général. J’aimerais également viser une victoire d’étape mais elle n’est pas obligatoire. ”

Le Norvégien Rasmus Tiller (Uno-X) a remporté la course devant un trio belge composé de Stan Van Tricht, Florian Vermeersch et Yves Lampaert. Lotte Kopecky a sauvé l’honneur des Belges en remportant la course chez les femmes.