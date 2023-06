Annulé le 28 juin, le Circuit Franco-Belge espère avoir lieu le 28 septembre

À lire aussi

”C’est un coup rude, mais nous ne baissons pas les bras, commente Louis Cousaert, au nom du Royal Cazeau Pédale Templeuve. Il nous était impossible de nous retourner à quatorze jours de notre course. Mais la volonté de notre comité est de trouver une solution pour la 82e édition de notre épreuve. Nous avons demandé une nouvelle date à l’Union cycliste internationale, avec l’espoir qu’elle accepte celle du jeudi 28 septembre.”

Ce qui ferait une semaine wallonne, avec le Circuit Franco Belge et son départ à Tournai et son arrivée au sommet du Mont de l’Enclus, suivi, deux et trois jours plus tard, par le Grand Prix Pino Cerami et la Famenne Ardenne Classic (le 1er octobre). Avant le Mémorial Frank Vandenbroucke le mardi 3 octobre à l’occasion de Binche-Chimay-Binche.