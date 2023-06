La chronique de Mathieu Istace : l’été sera chaud pour Remco et Wout !

À lire aussi

Avec la course helvète, on a déjà envie de se projeter dans quelques semaines car l’objectif commun de nos deux champions se situe à Glasgow, où seront disputés les championnats du monde du chrono. D’ici là, van Aert misera sur des étapes sur le prochain Tour de France plutôt que de viser le maillot vert comme l’an dernier. Il devra aussi épauler l’époustouflant Jonas Vingegaard en montagne, mais il faudra analyser sa troisième semaine où il pourrait s’économiser à quelques jours de ces fameux championnats. Van Aert a aussi annoncé qu’il était prêt à abandonner la Grande Boucle si sa femme venait à accoucher durant l’épreuve.

Quant à Remco, on sait que Glasgow passera par San Sebastian où il a toujours l’habitude de briller. En coulisses, les organisateurs du Tour de Wallonie espèrent aussi le voir au départ à Huy le 23 juillet d’autant plus qu’ils ont programmé un chrono individuel dans les rues de Mons lors de la quatrième journée de course. Si le Tour de Lombardie sera le dernier objectif de la saison du Brabançon, on peut aussi se demander si la Vuelta ne pourrait pas être ajoutée à son programme. D’aucuns diront que cela ferait beaucoup pour cette saison et que ce Tour d’Espagne ne pourrait pas être préparé via un stage à Tenerife ou ailleurs. Par contre, d’autres, comme Frédéric Amorison, consultant Pickx+ Sport, rappelle que 14 mois de course entre le Giro 2023 et le Tour de France 2024, c’est un fameux laps de temps entre deux grands tours. On imagine que Remco n’a pas terminé sa réflexion à ce sujet, le tout en compagnie de son entraîneur Koen Pelgrim. On aura la réponse dans quelques semaines.

