Deux victoires en deux courses pour sa reprise : Philipsen a la flamme !

Alors que le peloton se rapprochait de la ligne d’arrivée, les “bam bam bam, de vlam van Ham !” (NdlR : bam bam bam, la flamme de Ham) ont percuté plusieurs fois dans l’air, avant qu’ils ne résonnent encore plus fort au moment de l’emballage final, parfaitement maîtrisé par Jasper Philipsen devant le champion d’Europe Fabio Jakobsen et un riche plateau de sprinters.

”Il a un grand club de supporters, qui se déplace beaucoup sur les courses, commente Nico Dick, le porte-parole de son équipe. Jasper est très apprécié, pour ses résultats, mais aussi pour sa personnalité. Il est très attaché à ses racines, et avec lui, tout est simple.”

guillement "Mathieu van der Poel était vraiment impressionnant : il est prêt pour le Tour de France.”

Après une folle période de classiques au printemps marquée par ses succès à Bruges-La Panne et au Grand Prix de l’Escaut sans oublier sa quatrième place à Waregem et surtout sa deuxième position à Paris-Roubaix, juste derrière van der Poel, Philipsen a confirmé dès sa reprise qu’il a pris une autre dimension. “Nous sortons d’un très bon stage en altitude, glisse, dans un sourire, celui qui avait également gagné en début de saison une étape de Tirreno-Adriatico. Bien évidemment, on sait que ce n’est pas le World Tour, ici, mais il y a quand même un bon niveau. J’étais très motivé pour cette étape, qui ne se déroulait pas trop loin de la maison, sur mes routes d’entraînement. Nous avons voulu faire la course sur cette étape qui s’y prêtait, avec son profil et son tracé sinueux. On a tenté de se faire plaisir. Et nous en avons pris quand on voit le déroulement.”

Avec van der Poel et son festival offensif, qui lui a permis de glaner huit précieuses secondes de bonification lors du kilomètre en or, et avec la victoire de Philipsen à l’arrivée et le maillot de leader. “Une fois repris, Mathieu a encore réalisé un lead-out de fou, il était vraiment impressionnant : il est prêt pour le Tour de France.”

Et lui aussi !