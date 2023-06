DH Challenge Ekoï : Maeck s’est débloqué

Maeck et Marchovelette. Deux noms associés depuis de nombreuses années. Avec Jean-Marie, ancien coureur et cheville ouvrière de ce club de jeunes. Mais aussi avec sa fille, Eléonore, qui y a roulé et a désormais intégré le staff (tout en étant directrice sportive au sein de l’équipe Baloise-WB Ladies). Sans oublier son frère, Stéphane, ancien coureur également et papa d’Augustin, qui a fait une entrée très remarquée cette saison chez les cadets.