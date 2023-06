Tim Wellens reprend en Slovénie : “Pogacar voudrait que je sois au Tour, mais…”

Dans quel état d’esprit reprenez-vous la compétition ?

”J’ai hâte de refaire une course. Je me suis très bien entraîné. Cela dit, comme vous vous en doutez, ma préparation n’a pas été optimale avec ces deux opérations survenues à un mois et huit jours d’intervalle. Tout s’était bien passé la première fois et j’avais déjà retrouvé un bon niveau. Malheureusement, début mai, la plaque a lâché et on a dû refaire une intervention chirurgicale pour mettre la clavicule en ordre. Cela n’a pas été simple du tout pour moi. Je n’avais jamais été sur la touche aussi longtemps. Après cette seconde opération faite de nouveau à Herentals le 10 mai, le jour de mon anniversaire, j’ai dû reprendre tout à zéro. Aujourd’hui, je ne souffre plus, mais je fais encore des exercices quotidiens parce que j’ai perdu de la sensibilité dans l’épaule. Certains nerfs ont été touchés et on ne sait pas s’ils retrouveront leur état normal. Mon corps se souviendra toute ma vie de cette chute, puisque j’ai une plaque dans l’épaule gauche.”

Aviez-vous voulu reprendre trop vite après la première opération ?

”Non, pas du tout. Je suivais à la lettre le protocole de rééducation et tout allait bien jusqu’à ce que ça casse à nouveau. Les médecins se sont rendu compte qu’ils auraient dû mettre une plaque plus longue parce que ce n’était pas une fracture nette. Ma clavicule était cassée en plusieurs morceaux. Après, j’ai souffert des muscles du cou. Et, comme l’équipe voulait se montrer très prudente avec moi, je suis resté longtemps sur les rouleaux. Ce n’était vraiment pas agréable. Heureusement, tout ça appartient au passé et je peux reprendre la compétition.”

guillement "Nous déciderons après le Tour de Slovénie."

Avec quelles ambitions ?

”Je veux juste retrouver le rythme et monter en puissance. Je ne suis pas en Slovénie à la recherche d’un résultat. Mon niveau n’est pas assez bon pour ça. Samedi, soit deux jours avant de quitter Monaco, j’ai fait un test à l’effort. Et ça n’a pas été terrible du tout. Mes données ne sont pas encore super.”

Du coup, une décision a-t-elle déjà été prise concernant votre présence ou non au Tour de France ?

”Non. Nous déciderons début de semaine prochaine, après ce Tour de Slovénie.”

Envisagez-vous sérieusement de ne pas y prendre part ?

”Je n’ai pas le choix. J’ai très envie d’y aller, de faire partie d’une équipe capable de viser la victoire finale. Et je sens beaucoup de confiance autour de moi, que ce soit au sein du staff ou de la part de Pogacar. Tadej voudrait que je sois au Tour, mais… On m’a fait déjà comprendre que c’est moi qui prendrai la décision. Je serai honnête avec tout le monde. Je verrai dans quel état je sortirai de ce Tour de Slovénie. Ça ne sert à rien d’aller au Tour si je n’ai pas le niveau pour faire ce que je veux.”

Avez-vous déjà un plan B en tête ?

”Oui, il y a d’autres courses, comme le Tour de Pologne, mais j’espère toujours pouvoir appliquer le plan A, qui est de participer à la Grande Boucle.”

Et le championnat du monde, espérez-vous en être ?

”Oui, j’ai d’ailleurs déjà échangé sur le sujet avec Sven Vanthourenhout. Mais c’était avant mon long arrêt forcé. Mais si j’ai l’opportunité de faire partie de la sélection belge, je serai ravi.”

guillement "Je ne vois pas pourquoi Tadej ne pourrait pas rivaliser avec Vingegaard."

Vous avez passé trois semaines en Sierra Nevada aux côtés de Tadej Pogacar…

”Oui et il m’a déjà fait forte impression. Je le trouve très motivé et concentré. Pour moi, tout me semble OK avec Tadej et je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas rivaliser avec Jonas Vingegaard.”

Le Danois a quand même écrasé le Critérium du Dauphiné…

”Si Vingegaard a été si impressionnant, c’est parce que Tadej n’était pas là (rires).”

Il semble toujours décontracté et positif. Est-ce vraiment le cas ?

”Oui. Tadej ne se prend pas la tête. Il est très simple et gentil avec tout le monde. C’est impressionnant au vu de son statut. Il ne cherche jamais à montrer qu’il est un des meilleurs coureurs du monde. C’est une très belle personne. Il m’a apporté beaucoup de soutien au cours des dernières semaines. Le fait qu’il aimerait que je sois au Tour décuple ma motivation. Je vais tout donner en Slovénie.”

Sentez-vous que vous êtes engagé dans une course contre-la-montre ?

”Non, j’accepte ma situation. Ça fait partie de la vie.”

Vous attendiez-vous à un ce que votre test à l’effort ne soit pas terrible ?

”Oui, parce que je suis quand même resté longtemps à l’arrêt. Il n’y a pas de miracle. C’était la première fois que mon corps ne faisait rien durant autant de jours. Je reviens de très loin, j’ai perdu beaucoup de force.”

Quel souvenir gardez-vous de cette chute au Tour des Flandres ?

”J’ai beaucoup souffert et j’ai été opéré à deux reprises sous anesthésie générale. Mais je n’en veux pas au coureur qui est à l’origine de ma chute. Ça aurait pu arriver dans d’autres circonstances. Cette chute fait partie de mon histoire et maintenant, je veux regarder devant moi.”