Van der Poel-Philipsen, le duo parfait : “Jasper est plus qu’un simple sprinter”

Les accolades ont été franches, quelques secondes après l’arrivée. Les tapes dans le dos, sur des maillots trempés de sueur, ont été fortes dans le clan des Alpecin-Deceuninck. Et les cris de joie ont résonné avec cœur. “Quelle journée”, souffle Mathieu van der Poel. “C’était parfait : moi à l’attaque, devant (avec Ramon Sinkeldam) et Jasper dans un fauteuil derrière. C’est gai de faire la guerre en course, et il n’en faut pas beaucoup pour me convaincre d’attaquer, quand tu sais que ton coéquipier peut conclure. Jasper fait partie des meilleurs sprinters. Mais il est plus qu’un sprinter. Il est encore plus fort au bout d’une course dure, comme on l’a vu à Paris-Roubaix. Ce qui lui permet d’aborder le final un peu plus frais que les autres sprinters. Quand il est arrivé dans l’équipe, je n’avais pas trop de contact avec lui. Mais on a appris à se connaître au fil des courses effectuées ensemble et cela fonctionne bien. ”