Si l'on est en droit de se demander comment une telle situation est possible pour les femmes et non pour les hommes, ce sont surtout les propos de l'organisateur qui ont suscité le tollé. Il a ainsi affirmé que "les filles ont des exigences qui ne sont pas en adéquation avec leur niveau. Elles s'imaginent qu'elles sont sur le Tour de France, et que toutes les routes doivent être fermées, que tout doit être verrouillé. Mais en France, on ne peut pas faire ça."

En parallèle, il a été annoncé que le tour de Belgique féminin était purement et simplement annulé… faute de signaleurs ! La Belgique, terre de cyclisme, n’est donc pas en mesure d’encadrer son "sport roi" et rien n’indique que le tour de Belgique féminin sera pérennisé dans les années à venir.

C’est bien dommage et il serait de bon ton que les autorités prennent ce problème à bras-le-corps pour permettre un financement qui apporterait un rayonnement légitime aux championnes de demain.