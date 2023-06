Scène hallucinante au Giro Espoirs : 24 coureurs disqualifiés après s’être accrochés à des voitures et des motos pour monter le Stelvio (VIDÉO)

Il s’agissait de la première étape de montagne de ce Giro Espoirs, et elle a fait des dégâts parmi les concurrents. Mais elle a surtout mené à l’exclusion de 24 coureurs. En effet, largués du peloton, ces derniers ont monté le Stelvio… en s’accrochant à des voitures et motos de la course. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs groupes de coureurs se tenir à des véhicules d’équipe, se faisant tirer sur les pentes du col.

Des images qui ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, et qui ont surtout poussé la direction de course à disqualifier les 24 cyclistes concernés par cette tricherie. Les quatre directeurs sportifs ayant remorqué ces derniers ont également été mis hors course. Tous ont reçu une amende.

La majorité des coureurs exclus sont des Italiens, mais dans la liste figure tout de même un Belge : Tijl De Decker (Lotto Dstny Development Team), vainqueur de Paris-Roubaix Espoirs début mai…