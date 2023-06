Décès de Gino Mäder : de Fabio Casartelli à Davide Rebellin, la trop longue liste des accidents mortels en cyclisme

Ce décès rappelle une nouvelle fois toute la dangerosité d’une discipline où la sécurité du sportif, fragile sur son vélo, doit passer avant le spectacle. Jeudi soir encore, Remco Evenepoel fustigeait l’organisation du Tour de Suisse en se demandant pourquoi une descente aussi dangereuse avait été placée juste avant l’arrivée.

Davide Rebellin, percuté par un camion

Les exemples ne manquent pourtant pas. Avant Gino Mäder, nombreux sont les cyclistes à avoir perdu la vie. Voici quelques mois à peine, l’Italien Davide Rebellin, qui venait de mettre un terme à sa carrière à 51 ans, avait trouvé la mort après avoir été percuté par un camion. Son compatriote Michele Scarponi était décédé dans les mêmes circonstances en 2017.

En 2019, le jeune Belge Bjorg Lambrecht, 22 ans à peine, chutait lourdement lors de la 3e étape du Tour de Pologne et décédait le jour même à l’hôpital de Rybnik.

Trois ans plus tôt, c’était Antoine Demoitié qui nous quittait trop tôt après avoir été percuté par une moto à la suite d’une chute à Sainte-Marie-Cappel lors de la classique Gand-Wevelgem. En 2014, Kristof Goddaert perdait la vie à l'entraînement, ayant été percuté par un bus suite à une chute.

Le débat sur le casque obligatoire après la mort de Fabio Casartelli en 1995

Sur le Tour de France, personne n’a oublié le décès, en 1995, de l’Italien Fabio Casartelli, champion olympique en titre, après être tombé dans un virage de la descente du Portet d’Aspet au cours de la quinzième étape. Il mourra quelques heures plus tard. Sa mort provoqua la généralisation du casque obligatoire dans les pelotons.

Le décès de l'Italien Fabio Casartelli, en 1995, a provoqué la généralisation du casque obligatoire dans les pelotons. ©2003 AFP

On se souvient aussi de la disparition en 2003 du Kazakh Andrei Kivilev, après chute dans la 2e étape de Paris-Nice.

Une liste trop longue de décès

La liste des accidents ayant provoqué la mort d’un coureur est encore longue. On citera encore, en 1970, celle du Belge Jean-Pierre Monsere, champion du monde en titre, qui percuta une voiture venant en sens inverse au Grand Prix de Rétie ou celle de l’Italien Emilio Ravasio, victime en 1986 d’une chute pendant la première étape du Tour d’Italie et qui décéda deux semaines plus tard. Mais aussi celle de José Samyn, en 1969, qui percuta un vendeur de programmes lors d’une kermesse à Zingem et tomba dans le coma puis décèda à l’âge de 23 ans.

Sur une épreuve comme le Tour de France, on relèvera également la disparition de l’Espagnol Armando Cepeda dès 1935, après une chute dans un ravin vers Bourg-d’Oisans.