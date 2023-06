Baloise Belgium Tour : Thibau Nys espère rebondir à Durbuy

Quand on lui dit que nous avions été surpris de le voir lâcher alors qu’il semblait en très bonne condition, il nous a d’abord répondu par un large sourire. “Moi aussi, j’ai été surpris, détaille le fils de Sven Nys. Je n’ai pas compris ce qu’il se passait. J’avais simplement un très mauvais jour mercredi. Je pense qu’il ne faut pas chercher plus loin. Je n’avais pas les jambes pour accompagner le premier groupe. Cela allait un peu mieux jeudi, vers Knokke-Heist, même si ce n’était pas encore super. Mais je me dis que la très bonne forme que j’avais quand je me suis imposé il y a une semaine ne peut pas être partie…”

Il a terminé loin, à nouveau, ce vendredi, sur le contre-la-montre de Beveren (il n’est pas un pur spécialiste de l’effort en solitaire et avait d’ailleurs perdu le classement général du Tour de Namur sur le chrono, en 2021), mais il espère se faire plaisir ce samedi, sur l’étape reine, à Durbuy. “Sur le papier, c’est une étape qui doit me convenir, j’espère donc que les jambes seront cette fois au rendez-vous”, ajoute-t-il.

Sur une étape en circuits, avec à chaque fois les côtes du Champs des Hêtres, de Petite Somme, de Bende, de Hermanne, de Grand Houmart et le Mur de Durbuy.