Deux coéquipiers lèvent les bras ensemble avant de se faire dépasser sur la ligne (VIDÉO)

Lors du Grand Prix Cycliste de Saint-Symphorien-sur-Coise, une course pour amateurs en France, deux coéquipiers de l’équipe EC Saint-Etienne-Loire, Rémi Arsac et Charly Merle, pensaient s’imposer à deux et ont commencé à lever les bras sans voir arriver Simon Ruet (VC Villefranche Beaujolais) comme une balle de l’arrière. Une image qui restera dans les mémoires comme une nouvelle bêtise totalement évitable mais qui fera rire beaucoup de monde.

À lire aussi