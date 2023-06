La chronique de Mathieu Istace : un National plus ouvert qu’on ne le pense

À lire aussi

L’homme le plus costaud du moment est vraisemblablement Jasper Philipsen. Le sprinteur d’Alpecin-Deceuninck a une occasion en or de porter le maillot Noir-Jaune-Rouge quelques jours plus tard lors du Grand départ du Tour de France au pays Basque. Du côté de la Lotto Dstny, comme chaque année, le contingent de coureurs sera le plus élevé avec deux belles cartes à jouer. Tout d’abord celle de Milan Menten qui vient de prouver sur le Dauphiné qu’il est en forme et qu’il sera dans les petits papiers des bookmakers. La plus ancienne équipe belge du peloton tient en Arnaud De Lie un fameux joker de luxe puisque le Taureau de Lescheret sera finalement de retour à la compétition plus tôt que prévu.

van Aert, Philipsen ou un troisième larron ?

Mais un championnat reste une course à part dans la saison et une surprise n’est jamais à exclure. C’est ce que doit se dire la formation Intermarché-Circus- Wanty avec Gerben Thijssen, le Limbourgeois possède une très belle pointe de vitesse mais il faudra voir s’il a suffisamment récupéré de sa chute du Tour de Belgique. Je m’en voudrais de terminer cette chronique sans citer le nom de Wout van Aert, car même si son Tour de Suisse ne s’est pas déroulé comme souhaité et même s’il sera esseulé face aux autres équipes mieux représentées, le vainqueur de l’E3 a l’occasion de mettre les points sur les i après son absence de l’an dernier. Et puis, il faut pouvoir le dire, on aime toujours voir le maillot de champion de Belgique sur les routes du Tour de France. Alors van Aert, Philipsen ou un troisième larron ? Réponse dimanche !

