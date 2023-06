La chronique d’Axel Merckx : le coureur prendra toujours tous les risques

La route était bonne, les conditions climatiques aussi. Il n’y avait pas de danger particulier. C’est juste une énorme malchance. Magnus Sheffield a chuté au même endroit et s’en est sorti avec une commotion cérébrale. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : la sécurité des coureurs est évidemment primordiale mais les organisateurs ne peuvent pas faire l’impossible. On les a mis en cause après ce drame. Et j’ai entendu un peu tout et n’importe quoi. Certains prétendent qu’il faudrait mettre des filets dans chaque virage. Mais c’est complètement irréalisable. On aurait aussi pu placer l’arrivée plus loin du bas de la descente. Mais vous pensez que les coureurs auraient roulé moins vite pour ça ? Bien sûr que non. Un coureur descendra toujours le plus rapidement possible. Il prendra toujours tous les risques.

On a l’impression que depuis le décès de Mäder, on se rend compte que le cyclisme est très dangereux. Mais quand on filme Pidcock à 105 km/heure dans une descente du Tour de France, tout le monde trouve ça magnifique et s’extasie.

Les cyclistes pratiquent un sport dangereux et ils le savent. Sont-ils des kamikazes pour autant ? Peut-être. Comme un pilote de F1 qui roule à 300 km/heure ou un motard qui vole en l’air à pleine vitesse. Il y a une grande part de fatalité dans ce genre d’accident. Si j’ai la solution pour limiter les risques ? Non. Peut-être pourrait-on épaissir les maillots des cyclistes et les protéger davantage. Mais alors, ils vous diront qu’ils sont moins aérodynamiques et qu’il fait une chaleur intenable sous de telles combinaisons. C’est un vaste débat.

Ce qui est sûr, c’est que lorsqu’on a fait une lourde chute, on a une appréhension la fois d’après. Mais elle s’estompe en général assez vite et les automatismes reviennent assez vite. Moi je reste persuadé qu’il faut renforcer la formation dès jeunes coureurs. Plus on apprendra tôt à un gamin à descendre, mieux il maniera son vélo. En ce sens, la piste est un outil qu’on néglige encore trop.