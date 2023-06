Championnats de Belgique de cyclisme: Wout van Aert en quête d'un doublé, Remco Evenepoel pour se relancer

Chez Jumbo-Visma, Van Aert pourra compter sur Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande et Nathan Van Hooydonck, tandis que l'équipe Soudal Quick-Step sera plus fournie, notamment avec les anciens champions Tim Merlier et Yves Lampaert, ainsi que Tim Declercq, Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht et Dries Devenyns, entre autres.

Wout van Aert pense être outsider, plutôt que favori. "Notre équipe est forte, mais en minorité numérique", par rapport aux blocs Alpecin-Deceuninck de Jasper Philipsen, Soudal-Quick Step pour Tim Merlier ou Remco Evenepoel, et Intermarché-Circus-Wanty, selon lui. Le champion de Belgique du contre-la-montre n'a fermé aucune porte, entre un sprint ou un départ en solitaire. "Je devrais peut-être y réfléchir", a-t-il éludé.

Evenepoel aura à cœur de se montrer sous son meilleur jour dans la course en ligne après sa déception pendant le contre-la-montre. Le temps prévu sera sec, et le parcours aura des allures "de kermesse, avec plusieurs tours locaux. Yves Lampaert est très motivé car il court devant son public", a expliqué le champion du monde. "Nous avons également Tim Merlier en cas de sprint. Puis, il y a moi. C'est la première fois que nous pouvons viser l'échappée ou un sprint massif", a-t-il conclu.