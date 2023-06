Evenepoel à la Vuelta ? "Nous déciderons du programme dans deux semaines"

Le Brabançon a laissé comprendre que son programme serait discuté en interne après les championnats de Belgique (la course en ligne aura lieu dimanche). Il partira en stage en altitude en Italie la semaine prochaine, en vue de la Clasica San Sebastian et des championnats du monde à Glasgow. Avant de disputer la Vuelta ? "La porte est ouverte. Je ne vous dis pas non mais je ne vous dis pas oui non plus", a-t-il lâché à nos confrères de Sporza.

Pour viser la victoire finale à la Vuelta, Evenepoel sait qu'il devra consentir à de gros sacrifices. "Je dois vois ce que je peux gérer physiquement et mentalement avant de me relancer dans une préparation pour un grand tour", détaille-t-il. "Disons qu'une décision sera prise dans deux semaines."